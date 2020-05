Marktplaats: hoogwaardige hatchbacks voor de helft van de nieuwprijs

Nederlanders die particulier nog een nieuwe auto kopen, winkelen vooral in het A- en B-segment. Alles wat groter is dan een Kia Picanto, Toyota Aygo, Ford Fiesta of Volkswagen Polo, is voor veel mensen simpelweg te duur. En dan is de aanschafprijs nog maar het begin. Want hoe groter en duurder een nieuwe auto is, des te harder hij in waarde keldert. Na vier jaar brengen de meeste auto's uit het C-segment nog maar pakweg de helft op van hun nieuwwaarde. Bij een auto van vier tot vijf jaar gaat de afschrijving veel minder hard.

Premium alternatief voor nieuwe Polo

Wie 20.000 euro wil stukslaan op een compacte vijfdeurs hatchback, kan naar de Volkswagen-dealer gaan en huiswaarts keren met een nieuwe Volkswagen Polo. Je kunt echter ook een treetje hoger op de hatchbackladder klimmen en voor een jong gebruikte auto uit het C-segment kiezen. Sterker nog, je kunt dan zelfs gaan winkelen bij de drie bekendste premiummerken. En wie vindt een mooi uitgeruste Audi A3, BMW 1-serie of Mercedes A-klasse stiekem níét begeerlijker dan een Polo 1.0 TSI met 95 pk? Maar met dat Duitse drietal zijn we er niet. Ook merken als Mini en Volvo hebben premium-aspiraties. En zo weten we er nog wel een aantal.

Strenge selectiecriteria premium hatchbacks



Met de aanschaf van een occasion houd je zoals gezegd een hoop geld in je zak. Toch blijft 20 mille een hoop geld. Daarom wil je optimaal genieten van de auto die je ervoor koopt. Denk goed na over je wensen op het gebied van motorisering, kleur en uitrusting, en stel strenge criteria. Een geknepen driecilinder is misschien niet optimaal, maar een grote, krachtige motor kan de gebruikskosten fors opstuwen. Daarom lijkt een minimum vermogen van 120 pk een mooi uitgangspunt.



Geen grauwe middelmaat



Uiteraard wil je nog lang van je aankoop genieten. Daarom zetten we de leeftijdsgrens op vijf jaar en hanteren we voor de kilometerstand een maximum van 120.000. Tevens wensen we een smetteloos uiterlijk en een aantoonbare onderhoudshistorie. Met een fatsoenlijke garantie kopen we een stukje zekerheid. Verder willen we graag een auto die een beetje boven de grauwe middelmaat uitsteekt. Dat kan zijn met een opvallende kleur, een mooi setje wielen of een extra luxe uitrusting. Zo beperken we onze keus flink, tegelijkertijd komen de pareltjes van het C-segment bovendrijven!

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI - 2016 - 97.952 km - € 18.745

Deze blauwe Audi A3 Sportback springt er echt uit tussen al zijn zwarte en donkergrijze soortgenoten. Niet alleen door zijn kleur, maar ook vanwege zijn aandrijflijn. Want terwijl veel leaserijders voor zo'n bijtellingsgunstige eenliter driecilinder kozen, ging de eerste eigenaar van deze A3 voor de viercilinder 1.4 TFSI. Als je weinig prestaties vraagt, worden twee cilinders uitgeschakeld, wat flink in het benzineverbruik scheelt. Als je het gaspedaal daarentegen door het schutbord probeert te trappen, dan toont de motor zich van een andere kant. In 8,2 tellen stuurt-ie de A3 naar de honderd en ook tussensprints zijn sneller voorbij dan jij 'zeventraps S tronic transmissie met dubbele koppeling' kunt zeggen.



Overigens is die bak in de sportstand nogal nerveus, maar gelukkig houden de deels leren sportstoelen je stevig vast. Verder geniet je van bi-xenonlampen, 18-inch lichtmetaal en een ingebouwd navigatiesysteem. Bang voor problemen met de DSG en de distributieketting? Die behoorden in 2016 tot het verleden. Check wel regelmatig het oliepeil, want de TFSI-motor spuugt er niet in ...

+ Niemand ziet dat het een occasion is, zuinig

- Beetje steriel





BMW 118i - 2016 - 105.954 km - € 17.900

ls je de beroemde driekleur en de bijbehorende M op en in een BMW 1-serie tegenkomt, dan weet je genoeg. Toch? Nou, niet helemaal, want tegenwoordig kunnen die versierselen ook deel uitmaken van een sportief uitrustingspakket. Dat ziet er hartstikke leuk uit, maar het betekent niet automatisch dat de techniek naar ongekende hoogten is opgekieteld. Achter de nieren van deze BMW 118i gaat een vrij bescheiden driecilinder turbomotor schuil. Maar als een ware BMW-adept het 'een halve zes-in-lijn' wil noemen, dan vinden wij dat ook goed ... En laten we wel wezen, deze moderne multiklepper peutert, met een beetje hulp van de turbo, een nette 135 pk uit een cilinderinhoud van anderhalve liter. Met de prestaties is dan ook weinig mis, al moet deze BMW 118i de Audi A3 hierboven voor laten gaan als het er écht om spant.



Kijken we naar de lay-out van de aandrijflijn, dan is deze 1-serie nog wel een BMW van de oude stempel. Anders dan bij de jongste 1-serie, ligt zijn motor in de lengterichting voorin en gaat het vermogen via de achterwielen naar het asfalt. Hierdoor stuurt de BMW 118i erg fijn en maakt hij dat M-logo weer een beetje waar. Net als het sportstuur, de multispaaks wielen en de met alcantara beklede sportstoelen, trouwens.



+ Uniek door z'n achterwielaandrijving

- Is een driecilindert wel premium?





Mercedes A 180 - 2015 - 67.902 km - € 18.950

Nadat we 'onze' A3 en 1-serie hadden gevonden, gingen we optimistisch op zoek naar een mooie Mercedes A-klasse. De generatie die in 2012 het levenslicht zag, is inmiddels vervangen. Toch wij vinden wij het nog altijd een 'dikke' hatchback. Zeker als je hem vergelijkt met de wat sullig ogende A-klasses van de voorgaande generaties. Helaas viel onze oogst tegen. De leukere A-klasses worden vaak voor meer dan 20.000 euro aangeboden en van de pakweg dertig auto's die we overhielden, was er maar eentje die er echt uitsprong. Knalrode lak, deels zwarte lichtmetalen wielen en een AMG-pakket. Bleek zich onder die stoere looks een A 160 met slechts 102 pk te verstoppen. De term 'slappe hap' willen we niet in de mond nemen, maar voor een premiumhatchback vinden we dat niet genoeg. Uiteindelijk komen we uit bij een nette A 180 Ambition. In het zwart – het is niet anders.

Wel is het een supernette auto, met een lage kilometerstand, mooi 16-inch lichtmetaal en twee verchroomde uitlaatpijpen. Binnenin worden we verwelkomd door meubilair met halfleren bekleding, chique alu-look meters en een navigatiesysteem. Ook valt op dat de A-klasse achterin een stuk krapper is dan de A3 en de 1-serie.

+ Oogt lekker breedgeschouderd

- Krap achterin





Mini Cooper S 5-deurs - 2015 - 52.868 km - € 19.950

Vinden wij een vijfdeurs Mini mooi? Nee, niet echt. Door zijn op het oog te lange wielbasis doet de vijfdeurs Mini een beetje denken aan een teckel. Daarvan staan de pootjes ook disproportioneel ver uit elkaar. Is dat erg? Nee, want hij is wel ontzéttend leuk. Zeker dit exemplaar. Vanbuiten

zien we een metallic groene carrosserie en rode spiegels. Vanbinnen valt ons oog op witleren sportstoelen en rood kunstleer op het dashboard en de portieren. Je verzint het niet, maar het staat hem goed! Op een overvolle parkeerplaats hoef je deze Mini dan ook nooit te zoeken tussen alle zwarte en grijze leasebakken. Hij huppelt je bij wijze van spreken vrolijk tegemoet.



Gelukkig draait het bij deze Mini om meer dan alleen het uiterlijke. Achter die onschuldig ogende ronde koplampen verstopt hij een flinke viercilinder. Het is een tweeliter turbomotor die er 192 pk en 280 newtonmeter uit perst. Pittig! Dan weten we meteen waar de term 'Chili' in de typeaanduiding vandaan komt. Achter het stuur moet je even wennen aan de drukke toeters en bellen. Je weet haast niet waar je moet kijken. Maar als het om rijden gaat, kan de sportief ingestelde bestuurder al snel lezen en schrijven met de Mini. De besturing kletst je de oren van het hoofd en schakelen gaat heerlijk vlot en direct. Achter het stuur blíjf je lachen, maar de achterpassagiers en de bagage zitten er knorrig en krapjes bij.

+ Ontzettend leuk

- Weinig praktisch





Volvo V40 Cross Country T3 - 2017 - 79.998 km - € 19.995

Tik 'Volvo V40' in op Marktplaats.nl en je moet je eerst door 85 miljoen zwarte D2's heen worstelen. Filter alle spaardiesels eruit en je komt ineens ook Volvo's V40 tegen die niet op elke straathoek staan. Deze V40 Cross Country bijvoorbeeld. Hij komt uit 2017 en heeft dus de tweede facelift ondergaan. Daarbij kreeg hij onder meer de nieuwe led-koplampen. Bij de toevoeging Cross Country moet je je trouwens niet te veel voorstellen. Zo heeft deze opgestoerde V40 geen vierwielaandrijving. Al te ruig terrein en zandduinen kun je dus beter mijden. Wel staat de CC-versie iets hoger op zijn wielen dan standaard V40's. De deels ongelakte bumpers zijn voorzien van skidplates. Dakrails en dorpelverbreders maken het plaatje compleet.



Het van nature al mooie interieur is verfraaid met volledig leren meubilair, voorin met verwarming. Niet in de laatste plaats door die geweldige voorstoelen, is de Volvo V40 een comfortabele C-segmenter. Net als de Mini heeft hij een tweeliter viercilinder motor, maar met zijn power en prestaties komt hij niet bij de Brit in de buurt. Wel is de Volvo V40 wat ruimer. Toch behoort hij niet tot de beste people movers van dit gezelschap. Maar wat zou het - hij is rood!

+ Erg comfortabel

- Ondanks grote motor niet de vlotste

