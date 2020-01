Marktplaats: Suv's en stationwagons met minstens 300 pk

Over pakweg een maand mogen we overdag nog maar 100 km/h rijden in Nederland. Toch blijven snelle auto's ons fascineren. Ooit waren dat vooral sportwagens en coupés. Serieus rappe stationwagons kon je op de vingers van één hand tellen. In 1994 kwam daarin een kentering met de Audi RS 2. Deze omgebouwde Audi 80 Avant was met de hulp van Porsche tot stand gekomen en had een 316 pk sterke vijfcilinder turbomotor. Daarmee liet de Audi RS 2 een honderdsprint van 5,4 tellen noteren en haalde hij een topsnelheid van 262 km/h! Zo bezorgde je de gemiddelde 911-rijder koud zweet en een gedeukt imago.

Doorbraak snelle stationwagon

De echte doorbraak van de superstation kwam met de Audi RS 6 in 2002. Hij had een 4,2-liter V8 met twee turbo's. Dat leverde niet minder dan 450 pk op, wat menig autoliefhebber stoute dromen bezorgde. Natuurlijk kennen ook BMW en Mercedes moddervette stationwagons. Niet veel later werd de markt overspoeld met beresterke en bloedsnelle suv's. Zo kreeg de praktisch ingestelde en tegelijkertijd op snelheid beluste huisvader/voetballer/bankrover steeds meer keus.

Downsizing superstations



Aanvankelijk gaf Audi zijn RS 6 nog een V10 en ook de BMW M5 uit 2007 had een tiencilinder onder de kap. Maar na de Ongemakkelijke Waarheid van Al Gore sloegen de fabrikanten aan het downsizen. Hier en daar werden weer cilinders ingeleverd. Alleen de allerdikste AMG-modellen van Mercedes hielden hardnekkig vast aan hamerende V8-motoren.



Minstens 300 pk, hoogstens 95.000 euro



Voor wie het wel iets minder mag dan 500 à 600 pk, biedt Marktplaats.nl gelukkig ook uitkomst. Maar als je écht bovengemiddeld snel wilt zijn, heb je minimaal 300 pk nodig. Voor de vraagprijs hanteren we geen onder- maar een bovengrens. Die leggen we op grofweg de helft van de inklimprijs van de nieuwe Audi RS 6. Onze Marktplaats-vondsten mogen daarom maximaal 95.000 euro kosten. Maar schrik niet, ook ruim daaronder zijn veel snelle ruimteschepen te vinden. Voor bijna allemaal geldt dat ze je een allesbehalve onkreukbaar imago bezorgen ...

Audi RS6 Avant - 2014 - 74.800 km - € 74.800

Bij deze C7-generatie van de Audi RS 6 was Audi al aan het downsizen geslagen. Om die reden heeft hij 'slechts' een V8 in plaats van een V10 achter de neusringen. Hij moest dan ook 20 pk inleveren ten opzichte van zijn voorganger. Desondanks hoef je zeker niet op een powerhoutje te bijten. Met 560 pk is ook deze RS 6 goed bediend. En tegenover een lager vermogen staat een toegenomen koppel (van 650 naar 700 Nm) en 100 kg minder eigengewicht. Hierdoor sprint hij in 3,9 in plaats van 4,6 tellen naar de 100 km/h. Maar de grootste winst boekte de C7 met zijn verbruik. Dat daalde - op papier - van 1 op 7,1 naar 1 op 10,2. Auto's als de Audi RS 6 combineren vele talenten. Je kunt er met 305 km/h mee naar het woonwarenhuis knallen en daar het laadruim helemaal volgooien met meubelbouwpakketten. Maar om collega Jaap Peters te citeren: "Alleen beland je dan eerder in de bajes dan in de ballenbak." Mocht het zover komen, dan is de kans groot dat je er andere RS 6-rijders tegenkomt. Onder gangsters is deze Audi immers een populair manusje-van-alles. Wie kan leven met het wat dubieuze imago en de hoge verzekeringspremie heeft aan de RS 6 een geweldige rijmachine.

Mercedes E 63 AMG Estate - 2011 - 112.508 km - € 38.945

Als je om imagoredenen geen Audi RS 6 wilt hebben, maak dan niet de fout een Mercedes E AMG Estate te kopen. Al kunnen we ons de verleiding goed voorstellen, want deze E 63 AMG Estate kost maar de helft. Voor een nieuwe was je aan alleen bpm al meer kwijt! Hoe dan ook, met deze volledig zwarte AMG zijn er twee mogelijkheden. Óf je tuinpad staat dagelijks vol met handtekeningenjagers omdat iedereen denkt dat je een populaire voetballer bent, óf de hele buurt loopt uit gangsterangst met een wijde boog om je huis heen. Als je daarmee kunt leven, is het genieten geblazen. Zónder turbo, want die had deze E AMG nog niet. Om die reden heeft hij minder vermogen (525 pk) en is hij iets trager dan de Audi hierboven. Maar met zijn honderdsprint van 4,6 tellen bezorgt hij je ook weer geen minderwaardigheidscomplex. De ware traktatie van deze beul uit Affalterbach is zijn geluid. Als je zijn fameuze V8-hamer één keer hebt horen rammen, zul je hem voortaan uit duizenden herkennen. Subtiel? Verre van! Vet? Als in reuzel gefrituurde varkensschnitzels! En hij mag dan een foute uitstraling hebben, de staat is onberispelijk. De zilvergerande zwarte 19-inchers zijn kras- en pitloos, de lak strakker dan strak en de koplampen kraakhelder. En: geen trekhaak! Als je een betonmolen moet sleuren, koop je maar een G-klasse.

Volkswagen Golf 2.0 TSI R Variant - 2015 - 103.797 km - € 28.990

We horen het de trotse Audi A3-leaserijder uit de straat al zeggen: "Tweedehands Golfje gekocht, buurman? Mooie kleur, hoor, maar wel wat saai, zo'n stationwagon." Hij moest eens weten, deze driecilinderheld met zijn 1.0 TFSI ... Want een Volkswagen Golf 2.0 TSI R Variant is geen Golfje, maar een tsunami! Zijn geblazen tweeliter viercilinder is opgepept tot 300 pk. Dankzij de vierwielaandrijving wordt al dat geweld trefzeker naar het asfalt gebracht. Dat zie en voel je onder meer terug in de manier waarop de Golf R de standaardsprint afraffelt. Binnen vijf tellen vraagt de tweelitermotor wat-ie hierna voor je kan doen. Helaas is die vraag vanaf maart dit jaar niet zo relevant meer, tenzij je vooral in de nachtelijke uren op pad bent. Maar als dat het geval was, reed je wel Audi RS 6 ... Deze Golf R Variant imponeert niet alleen met zijn prestaties en en zijn rotsvaste wegligging. Hij biedt eveneens een enorme kofferruimte, uitstekende stoelen en een riante uitrusting. De getrainde autospotter ziet aan de 19-inch wielen, het verlaagde onderstel en de vier brulpijpen dat dit in elk geval géén standaard-Golfje is. Aan de andere kant zijn er zat Golfjes 1.6 TDI die door de petjes-pimpers worden opgeleukt. Zonder dat ze daar veel harder van gaan. Kortom: een verleidelijke sleeper voor een redelijke prijs.

Tesla Model X 100D - 2017 - 19.886 km - € 94.999

Een 1,68 meter hoge zeszitter van 2300 kilo die in vijf tellen naar de honderd sprint? Ja, sinds de Tesla Model X kan dit gewoon ... Sterker nog, als je een Model X Ludicrous koopt, kan het zelfs nóg sneller. Vraag is of je dat wel wilt. Want door het onmiddellijk parate koppel (660 Nm) van de elektromotoren is een sprintje ook in deze 'gewone' Model X een hele belevenis. Het voelt alsof je bij kop en kont wordt vastgegrepen en op een voortrazende TGV wordt gesmeten. Wij kunnen geen genoeg krijgen van deze geruisloze sensatie ... Maar we kennen ook mensen bij wie het bloed uit de ogen wegtrekt en het evenwichtsorgaan de weg kwijtraakt wanneer het stroompedaal in een Tesla wordt gevloerd. Maar goed, je hoeft natuurlijk niet als een malle te stampen. Als je een fatsoenlijke actieradius wilt houden, kun je het zelfs beter helemaal niet doen. Je kunt ook gewoon kalmpjes genieten van de stilte aan boord. Behalve het zachte zoemen van de elektromotoren en het gefluister van de wind, hoor je slechts het geritsel van de gestaag groeiende stapel bankbiljetten in je portemonnee. Als zakelijke rijder ben je met deze elektrische gigant uit 2017 immers spotgoedkoop onderweg. Desnoods met zes man, van wie de achterste vier het minimalistische interieur via blitse Lambo-deuren betreden. Toch blijft er iets knagen: had ik niet beter een Ludicrous kunnen nemen?

Mini Clubman John Cooper Works All4 - 2019 - 7017 km - € 54.880

Als er John Cooper Works op een Mini staat, dan weet je dat je met iets bijzonders te maken hebt. Dat is het merk nu eenmaal verplicht aan de geestelijk vader van de oer-Coopertjes uit het grijze verleden. Sinds 2019 is de Mini Clubman JCW All4 de krachtigste en snelste Mini ooit. Maar liefst 306 pk is er met de hulp van BMW M uit de tweeliter viercilinder geperst. Mede dankzij een lel van een turbo. Het koppel van 450 Nm is zo nodig nog imposanter. Toch voelt de auto minder sensationeel aan dan je op grond van de cijfers verwacht. Want geloof ons: in 4,9 seconden van nul naar honderd sprinten, is écht rap. Deze Clubman mag dan onder de merknaam Mini aan de man worden gebracht, met een lengte van bijna 4,30 meter is het allesbehalve een dwergauto. Voordeel van de relatief forse buitenmaten is dat de Clubman daadwerkelijk veel gebruiksgemak biedt. Nadeel is dat het kartachtige Mini-karakter op de achtergrond is geraakt. Maar hier spreekt de nostalgicus. De moderne Mini-liefhebber wordt juist lyrisch van de gebruiksvriendelijke vierwielaandrijving, de comfortabele 7-traps automaat, het moderne infotainmentsysteem en de vele veiligheidsvoorzieningen. Er staat nog geen 8000 kilometer op de teller en toch is deze snelle Clubman uit 2019 bijna 10 mille goedkoper dan een nieuwe. Strik erom en gáán!



Wil je liever een andere ruimtebak met een overvloed aan pk's dan de auto's hierboven? In Auto Review 2/2020 doen we je nog een aantal suggesties.