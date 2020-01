Subaru vestigt weer een verkooprecord

Subaru is het Japanse woord voor 'verenigd', en de zes sterren in het logo staan voor de bedrijven die in 1955 samen Subaru's moederbedrijf Fuji Heavy Industries vormden. Subaru wordt pas sinds 1969 in Nederland geïmporteerd. Vijftien jaar eerder debuteerde het merk al met de Subaru 1500 sedan, de eerste Japanse auto met zelfdragende carrosserie. En dat was niet de laatste primeur die Subaru op zijn naam schreef.



Subaru kwam in 1966 met boxermotor



Voor veel mensen is Subaru synoniem voor boxermotoren en vierwielaandrijving. De eerste Subaru met boxermotor kwam echter 'pas' in 1966. Dat was de Subaru 1000. De Subaru 1000 was nog geen 4x4, maar het was wel de eerste Japanse auto met aandrijving op de voorwielen.

Eerste Subaru met vierwielaandrijving



De eerste vierwielaangedreven Subaru was de FF-1 1300G 4WD Van uit 1971. Subaru bouwde acht stuks van dit prototype. Vijf deden dienst bij een elektriciteitsbedrijf, voor onderhoud aan afgelegen installaties. Met de Subaru FF-1 1300G 4WD oogstte het merk zulke goede kritieken, dat het de nieuwe Leone in 1972 van dezelfde lay-out voorzag. De Subaru Leone uit 1972 geldt dan ook als de eerste gewone personenauto met vierwielaandrijving. Sorry, Audi Quattro-fanboys!

Succesnummers met alleen voorwielaandrijving



Tegenwoordig heeft elke Subaru standaard permanente vierwielaandrijving. Maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Tussendoor zijn er diverse modellen en modelvarianten geweest waarvan alleen de voorwielen werden aangedreven. Voorbeelden zijn de kleine Subaru Mini Jumbo en de grote Legacy. In de jaren 80 en 90 was dit tweetal - voor Subaru's - best populair in ons land. Zo werden er in 1983 ruim 2500 Mini Jumbo's verkocht. De Legacy beleefde in 1992 zijn Nederlandse topjaar met een kleine 1300 nieuw verkochte exemplaren.

Impreza 2.0 GT Turbo 555 is een Porsche-killer



Tot 1995 was Subaru onder liefhebbers een gewaardeerd merk, maar hip of trendy werden Subaru's nooit. Tot 1995. Dat jaar presenteerden de Japanners een bloedsnelle variant van de Impreza, die toen al twee jaar op de markt was. De Subaru Impreza 2.0 GT Turbo 555 maakte van het duffe sedannetje ineens een enorme imagobooster. Hij gold als een betaalbare Porsche-killer, en niet alleen maar op papier. Dat bleek in 1995, '96 en '97, toen Subaru met de Impreza het Wereldkampioenschap Rally won. Met achter het stuur de legendarische Colin McRae. Ook de jaren daarna draaide Subaru nog goed mee in het WRC, maar nooit meer werd het niveau van de gouden jaren 1995-1997 gehaald. In 2008 trok Subaru zich terug uit de rallysport.

Eerste boxerdiesel ter wereld



Het leek eind jaren 90 niet op te kunnen voor Subaru. In allerlei internationale onderzoeken bleek het merk een uitblinker in betrouwbaarheid en de in 1997 uitgebrachte Forester werd een instant succes. Het was een pionier onder de betaalbare SUV's en crossovers. In Nederland was de auto vooral populair onder caravanners. Na de Subaru Mini Jumbo en de Justy is het zelfs de bestverkochte Subaru ooit in ons land. Het gebrek aan een dieselmotor stond een nóg groter succes in de weg, zeker in Europa. Dat snapte Subaru ook en in 2008 kwam het met een eigen dieselmotor in de Forester. Uiteraard was het een boxer, wederom een wereldprimeur. Helaas kwam hij voor Nederland net te laat, want datzelfde jaar werd het bijtellingsregime aangescherpt. Daarna verruilde het gros van de leaserijders hun onzuinige modellen voor auto's als de Toyota Prius en Honda Civic Hybrid. De rest is geschiedenis. Door hun 4x4-concept en boxermotoren behoorden Subaru's traditioneel tot het 'gezellige' drinkersgilde en hybrides of elektrische auto's bleven lang uit. Die introduceerde Subaru pas kort geleden. Maar ook de hybride Subaru XV e-Boxer en Subaru Forester e-Boxer maken geen indruk met hun brandstofverbruik en geheelonthouders zijn het al helemaal niet.

Een miljoen Subaru's per jaar



Tenzij Subaru binnenkort wel met een geheelonthouder komt, in de vorm van een goede elektrische auto, zal het In Nederland blijven steken op de magere cijfers van de afgelopen jaren. Of ze zich daar in Japan druk over maken? Dat is maar de vraag. Wereldwijd verkoopt Subaru jaarlijks ruim een miljoen auto's ...