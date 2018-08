Volkswagen Up! GTI zegt geen nee tegen extra pit

Volkswagen stopt de Up! GTI een vermogen toe van 115 pk en 200 Nm aan koppel. Een sprint naar 100 km/h in minder dan 9 tellen is daarmee gegarandeerd, evenals een respectabele topsnelheid van nipt 200 km/h. 'Dat kan beter' moet B&B gedacht hebben. Zo gezegd, zo gedaan. Bij de tuner uit het Duitse Siegen kun je nu terecht voor een additionele 30 pk en 60 Nm.De vermogenswinst is het resultaat van het opschroeven van de turbodruk en het installeren van een ander inlaatspruitstuk. Ook past B&B de parameters van het motormanagement aan voor net wat meer fun met de Up! GTI. Fun als in een snellere spurt naar honderd en een hogere topsnelheid. Na de inspanningen van B&B en het achterlaten van 1.500 euro, weet de kleinste GTI onder de acht seconden te duiken en 210 km/h te halen. Een strakke(re) wegligging is daarbij geen overbodige luxe en dat kan B&B dan ook voor je regelen. Via een verlagingset met kortere, stijvere veren. Maar of de wekelijkse eieren hierna nog heelhuids overkomen…?