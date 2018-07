Abt zet Audi RS6 Avant onder hoogspanning

Ooit stopte de voormalige freestyle-skiër Jon Olsson, nu vooral bekend als vlogger en petrolhead, een RS6 dik 1.000 pk toe. Nooit eerder was dat gedaan . Niemand anders ook die dit in z'n hoofd haalt, want met de standaard 600 pk is het immers ook niet bepaald behelpen. Maar toen verging de zoveelste ex van Olsson tot as. Er zou een leegte zijn ontstaan. Maar nu komt Abt Sportsline die weer opvullen. Met de al net zo knotsgekke RS6-E, waarop een elektromotor is geschroefd.700 pk was al kinderspel voor Abt . Een nieuwe uitdaging was hiermee geboren en de voordelen én acceptatie van een elektromotor in een auto is de tuner niet ontgaan. In plaats van de turbodruk van de 4.0 liter V8 nog verder op te krikken, werd een krachtige elektromotor geïnstalleerd die meehelpt de RS6 voor te stuwen. En daar blijkt 'ie maar wat goed in. Het resultaat van de gecombineerde krachtcentrale is zomaar eventjes 1.018 pk bij een koppel van 1.291 Nm. Woorden als maf, krankzinnig en idioterie liggen vervolgens al gauw op de tong.De voeding komt van een 13,6 kW sterke accu, en die is tevens in staat een extra duw in de rug te geven na een druk op de Boost-knop. Doe dat vanuit stilstand, trap het gaspedaal vol tegen het schutbord, en 3,3 seconden later is de welbekende naald al voorbij 100 km/h. Blijft de gaskraan opendraaien en de RS6-E stopt pas met versnellen bij 330 km/h. Gratis tip: doe dit alstublieft zonder hond in de kofferbak. Het trouw beest zal je dankbaar zijn.