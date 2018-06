Mansory-saus voor Mercedes-AMG C 63 Coupé

Dit kan haast geen toeval zijn. Daags nadat Arden z'n visie op de Jaguar XE S losliet (en zich daarbij sterk liet inspireren door de exotische XE SV Project 8), schuift Mansory deze C 63 AMG Coupé naar voren. De visuele overeenkomsten zijn op z'n zachts gezegd treffend.Zelfs de striping over de lengteas van de koets is nagenoeg identiek aan dat van de 'Jag' van collega Arden. Al ging Mansory wat kleurrijker te werk middels een likje rood. Het misstaat de 'Merc' zeker niet. De omgekeerde Y van Mercedes in de grille vervangen voor de M had dan weer niet gehoeven. In dat geval kent Arden beter z'n plek, maar zulke borstklopperij kun je van Mansory natuurlijk een beetje verwachten. Bovendien, de Duitse tuner heeft zich voor de rest nog wel zo ingehouden. We kennen immers ook anders van het bedrijf.En qua pk's? Ook daarin stelt Mansory niet teleur. Geniet de Mercedes-AMG C 63 normaliter 476 of 510 pk (in S-uitvoering), de versie van Mansory schopt het tot maar liefst 650 pk. Het koppel steeg naar 850 Nm en wat dit precies doet met de C-Coupé – na het verwijderen van de elektronische begrenzer – is sowieso een top van 310 km/h. De vernieuwde spurt naar 100 km/h wordt niet opgegeven, maar wij schatten in dat onder de 4 seconden haalbaar moet zijn.