Elektrische BMW iX1: De volgende stekker-BMW komt eind 2021

De elektrische BMW iX1 - die op onze spionagefoto's nog zwaar gecamoufleerd is - staat op de tweede generatie van het FAAR-platform, dat geschikt is voor zowel brandstofmotoren als hybride- en volledig elektrische aandrijflijnen. Als we een beetje door de zwart-witte folie proberen heen te kijken, zien we dat de iX1 niet de enorme grille van de i4 en iX krijgt. Sterker nog, de dichte BMW-nieren (want een elektrische auto heeft die grote koelopeningen niet nodig) lijken op deze iX1 liggend te zijn uitgevoerd. Of het moet de misleidende camouflage zijn ...

Elektrische BMW iX1 sterk verwant aan de iX3

Over de techniek van de BMW iX1 is nog niets bekend. We gaan er echter vanuit dat hij elementen met de grotere, achterwielaangedreven BMW iX3 deelt. Die wordt aangedreven door één elektromotor met een vermogen van 286 pk en 400 Nm koppel. Zijn 74 kWh-batterij zou genoeg stroom in zich hebben voor een actieradius van 460 kilometer. Maar tijdens onze actieradiustest merkten we dat je op de snelweg - bij een constante snelheid van 100 km/h - niet verder komt dan 351 kilometer. De BMW iX1 wordt eind dit jaar gelanceerd.