Sportieve Hyundai Kona N is de anti-Hyundai Kona Electric

Eigenlijk mogen we nog niet weten hoe de Hyundai Kona N eruit ziet. Maar helaas voor Hyundai lag onze spionagefotograaf op de loer toen het merk in Duitsland een reclamespot voor de nieuwe performance-suv schoot. De auto op de foto's is uitgevoerd in de kenmerkende bleekblauwe Hyundai N-kleur. Hij heeft dubbele uitlaatpijpen, opgewaardeerde remmen met rode remklauwen en een agressief gestileerde voorzijde met drie koelsleuven boven de grille. De Hyundai Kona N heeft dezelfde 2,0-liter turbobenzinemotor als de Hyundai i30 N en Veloster N. Het blok is goed voor maximaal 275 pk en 353 Nm koppel.

Hyundai Kona N debuteert later dit jaar

Hyundai werkt al een tijdje aan een sportief imago. Het Koreaanse merk is actief in de rallysport en startte zijn eigen performancelabel: Hyundai N. De eerste producten van het submerk - de i30 N en i30 Fastback N - zijn niet meer leverbaar in Nederland. Ze kregen eind vorig jaar gezelschap van de Hyundai i20 N. De Hyundai Kona N debuteert later dit jaar.

Hyundai is actief in het Wereldkampioenschap Rally

Hyundai is sinds 2014 actief in het Wereldkampioenschap Rally (WRC) met de i20 WRC. Vorig jaar won het merk zijn eerste constructeurstitel. Daarbij rijdt Hyundai ook toerwagenraces met de i30 N TCR en de Veloster N TCR. Enige tijd geleden is daar ook de volledig elektrische Veloster N ETCR bijgekomen.