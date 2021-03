Nieuwe Peugeot 308 open en bloot! Wat vinden jullie ervan?

Waar zullen we beginnen? Want er valt veel te zien op deze spionagefoto's van Carscoops.com. De nieuwe Peugeot 308 heeft op een eerste gezicht een erg laag gepositioneerde grille, met ernaast een setje nóg verder geknepen koplampen. Uiteraard komen de inmiddels bekende 'haaientanden' terug; de dagrijverlichting die diep in de onderbumper steekt. En verder valt op dat de 308 het nieuwe embleem van Peugeot in de grille heeft. De staande leeuw met de voorpoten omhoog is weg. Ervoor in de plaats komt een schild met een leeuwenkop erop.

Uitgebouwde wielkasten met een Peugeot-schild erop

Opvallend zijn ook de uitgebouwde wielkasten, die de Peugeot 308 bijna een hot hatch-uitstraling geven. Nou gaan we er overigens van uit dat we hier naar een sportief aangeklede topversie kijken, niet naar een instapper, gezien de fraaie, dikke wielen en de vlot gelijnde voorbumper. Grappig is het Peugeot-schild achter het voorwiel, dat enigszins Ferrari-achtig aandoet (op oude Volvo's zie je het ook, maar dan met een rendier op het gele Ferrari-wapen). Het silhouet van de nieuwe 308 is op het oog niet zo heel veel anders dan dat van zijn voorganger.

Ook plug-in hybrideversie van nieuwe Peugeot 308

De kersverse Peugeot 308 staat op een aangepaste versie van het EMP2-platform van Groupe PSA (Citroën, DS, Opel en Peugeot). Hij is verwant aan onder meer de nieuwe DS 4 en krijgt waarschijnlijk dezelfde motoren: een benzinemotor met 130 of 180 pk én een plug-in hybride aandrijflijn met 225 pk en een elektrische range van maximaal 50 kilometer. Naar verluidt komt er ook een snelle Peugeot Sport Engineered-stekkerhybride met een vermogen van 300 pk en een volledig elektrische variant.