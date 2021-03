Vernieuwde Ford Fiesta slaat bruggetje naar elektrische opvolger

In de buurt van Fords hoofdkwartier in Keulen, spotte onze spionagefotograaf deze zwaar gecamoufleerde Ford Fiesta. Afgaand op de dakrails moet het om de opgeruigde versie gaan, de Fiesta Active. Als we flink inzoomen op het voorscherm, zien we dat het inderdaad de opgeruigde versie van de Fiesta is.

De Keulse stickerafdeling heeft goed haar best gedaan op de auto, desondanks zien we dat vooral de voorkant van de Fiesta flink wordt aangepakt. Dat zien we in de eerst plaats aan de koplampen, die minder scherpe lijnen lijken te krijgen. Daarnaast worden de grille, de voorbumper en de motorkap gewijzigd. Aan de achterkant zien we voorlopig alleen iets anders ingedeelde lichtunits.

Huidige Fiesta moet nog vijf jaar mee



Grote technische wijzigingen aan de vernieuwde Fiesta liggen niet voor de hand. In 2019 voorzag Ford de Fiesta van mild-hybridtechniek, en verdere elektrificering is waarschijnlijk te ingrijpend en te duur op basis van het huidige platform. Het ziet er dan ook naar uit dat de gefacelifte Fiesta het nog tot minimaal 2026 moet uitzingen. Ford heeft immers aangegeven dat het vanaf dat jaar in Europa alleen nog maar volledig elektrische auto's en plug-inhybrides wil aanbieden. Weer vier jaar later zal het Europese Ford-gamma zelfs volledig elektrisch zijn.



De kans is dan ook groot dat de Ford Fiesta alleen een volledig elektrische opvolger krijgt. Want om voor de tussenliggende vier jaar ook nog een stekkerhybride te ontwikkelen, lijkt ons een kostbare geschiedenis.