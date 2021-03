Nieuwe (elektrische) Kia Niro staat al in de startblokken

Het is moeilijk te zien door de camouflage, maar de volgende generatie Kia Niro lijkt iets groter te zijn, met een design dat meer 'rechtop' staat. Een beetje zoals de Kia e-Soul. Opvallend is ook de plaatsing van de koplampen. Die zijn een stuk lager in het front geplaatst dan bij huidige Kia's. Bijna alsof er nog aparte dagrijverlichting boven komt, zoals bij de net onthulde Hyundai Bayon. Aan de achterzijde van de nieuwe Kia Niro is te zien dat zijn ontwerpers inspiratie uit de Kia Habaniro Concept uit 2019 hebben gehaald. De achterlichten lijken overeen te komen.

Kia Niro Hybrid en Kia e-Niro motor achter succes

Kia presenteert de tweede generatie Niro halverwege dit jaar en brengt hem in 2022 op de markt. Net als de huidige Niro komt de nieuwe in drie versies op de markt: als hybride, plug-in hybride en volledig elektrische auto. Volgens Kia Nederland is de Niro Plug-in Hybrid in ons land nauwelijks populair. Het zijn de Kia Niro Hybrid en e-Niro die beide ongeveer de helft van de verkopen voor hun rekening nemen. In 2020 verkocht Kia 11.880 exemplaren van de Niro. En daarmee bleef de Koreaanse suv de Volkswagen ID.3 (10.954) voor.