Nieuwe BMW M2 Coupé: alleen als-ie ijs- en ijskoud is

De huidige BMW M2 is sinds 2016 op de markt en heeft al een aantal updates gehad. Het originele model had een 3,0-liter zes-in-lijn met één turbo. Het N55-blok - dat geen BMW M-motor is - levert 370 pk en 465 Nm koppel. Twee jaar na de introductie van de M2 kreeg de sportcoupé eindelijk een M-hart: de S55-zescilinder met twee turbo's uit de vorige generatie BMW M3/M4. Dat bracht het vermogen naar 410 pk. Dit jaar kwam daar dé ultieme versie van de M2 bij: de M2 CS. Hij is goed voor 450 pk en 550 Nm, waarmee hij in 4,0 seconden naar 100 km/h sprint.

BMW M2 Coupé behoudt zijn typische M2-lijnen

De volgende generatie BMW M2 behoudt de typische M2-lijnen: een lange neus, een relatief hoog passagierscompartiment en een korte, afgehakte kont. Op de spionagefoto's is de M-uitlaat met vier pijpen goed te zien. Andere M-trekjes zijn de grote, geperforeerde remschijven, het subtiele kofferbakspoilertje, de M-spiegels en de heel iets verbrede wielkasten. We verwachten dat de M2 gewoon weer een twinturbo zespitter heeft, waarschijnlijk met minimaal 410 pk. Een handgeschakelde zesbak wordt standaard, met een automaat met dubbele koppeling als optie.