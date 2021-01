Het D-segment is dood! Maar toch komt de Citroën C5 terug

De Citroën C5 is nooit een mainstream keuze geweest. De excentrieke eerste generatie (2001 - 2007) lag niet echt lekker op het netvlies, maar was dankzij zijn hydropneumatische vering een subliem comfortabele auto. In een poging om een breder publiek aan te spreken, gaf Citroën de tweede C5 een bijna Duits aandoend uiterlijk mee. Hydropneumatische vering was niet langer standaard, maar kon alleen nog op een aantal versies worden besteld. In Europa wordt de Citroën C5 sinds 2017 niet meer gebouwd, in China nog wel. Hij is daar ook te koop als L-versie met lange wielbasis.

Het midden tussen een hatchback en een stationwagon

Dit jaar komt de derde generatie van de Citroën C5 op de markt. Onze spionagefotograaf kwam in Duitsland alvast een testprototype tegen, dat ondanks de zwart-witte camouflage een paar geheimen prijsgeeft. Zo lijkt de C5 iets hoger op zijn wielen te staan dan een conventionele sedan of stationswagon. Daarbij valt de vorm van de carrosserie op. Die lijkt het midden te houden tussen een hatchback en een stationwagon, een beetje zoals de BMW 6-serie Gran Turismo. Als we inzoomen op de achterlichten, dan zien we daarin duidelijke C4-trekjes.

Citroën C5 met benzinemotor en plug-in hybridetechniek

De C5 maakt gebruik van het nieuwe EMP2-platform van Groupe PSA, waarop ook onder meer de Citroën C5 Aircross, DS 9 en Peugeot 508 staan. Voor de aandrijving van de grote D-segmenter zorgt een drie- of viercilindermotor, met of zonder plug-in hybridetechniek. Diesels komen niet meer in het leveringsprogramma terug. Of er ook een volledig elektrische variant van de nieuwe Citroën C5 komt, is op dit moment niet met zekerheid te zeggen.