Derde generatie BMW X1 gesnapt

De eerste BMW X1 was in de basis nog een achterwielaandrijver, al was-ie natuurlijk ook te koop als 4x4. Toen de huidige generatie in 2015 het levenslicht zag, was het na de 2-serie Active Tourer de tweede BMW die in de basisversie voorwielaandrijving had. Dat was voor de doorgewinterde BMW-fans even wennen, maar inmiddels is zelfs de nieuwe BMW 1-serie 'van de verkeerde kant'. Logisch, want als concerngenoot van Mini wil de autodivisie van BMW natuurlijk voor een hele serie compacte modellen niet meerdere bodemplaten hoeven ontwikkelen.

In principe weer een voorwielaandrijver



Dat de nieuwe BMW X1 wederom een voorwielaangedreven platform krijgt, is dus allerminst een verrassing. Al zal er achter op de dikste versies wel een xDrive-badge prijken, om aan te geven dat zo nodig ook de achterwielen meedoen.



Elektrificatie BMW X1



Wel nieuw is dat er van de X1 vrijwel zeker ook een volledig elektrische variant komt: de X1i, evenals een plug-in hybride. De BMW X1 die onze fotograaf betrapte, heeft een traditionele aandrijflijn met verbrandingsmotor aan boord. Wij kunnen tenminste maar één tankklep ontdekken en de gele stickers die elektrische testauto's normaliter voeren, ontbreken. Het gaat vermoedelijk om een drie- of viercilinder met turbo.

Hoe zit het met de neus van de X1?



Bij nieuwe BMW's kijken we tegenwoordig altijd wat ongerust naar de neus. Bij de X1 lijkt BMW te gaan kiezen voor brede, opengesperde nieren en niet de langgerekte exemplaren van de 4-serie Coupé. Verder zien we onder de camouflage dat de X1 waarschijnlijk dezelfde portiergrepen krijgt als de nieuwe 2-serie Active Tourer, de elektrische BMW i4 en de elektrische suv iNext.



Minimalistisch interieur



Volgens onze fotograaf oogt het interieur nogal kaal, al is het chiquer 'minimalistisch' te zeggen. Het dashboard krijgt een vrijstaand aanraakscherm, een digitaal instrumentarium en een beperkt aantal fysieke knoppen. Richting 2022 zal de nieuwe BMW X1 steeds meer stukjes camouflage van zich afwerpen. Met andere woorden: wordt vervolgd!