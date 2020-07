Werkt Polestar aan een elektrische Volvo P1800?

Een klassieke auto ombouwen tot een EV wordt steeds populairder. En het zijn inmiddels niet meer alleen kleine specialisten die het doen, maar ook de fabrikanten zelf. Jaguar onthulde de E-Type Zero, Aston Martin kwam met een elektrische DB6 en Volkswagen lepelde een batterij in een Kever. Dus dat Volvo / Polestar iets soortgelijks zou doen met de Volvo P1800 is niet gek.

Bredere banden en wielkasten

Het gecamoufleerde prototype is namelijk zeker niet standaard. De zwart-witte Volvo P1800 draagt een Polestar-logootje in de grille, is voorzien van een frontsplitter en heeft bredere banden en wielkasten dan normaal. Volgens de spotter waren de begeleiders van de auto niet blij toen hij probeerde foto's te maken.

Zestigste verjaardag Volvo P1800

Op een Volvo-forum hebben ze wat speurwerk gedaan. Kennelijk is de Volvo P1800 op de foto een rood exemplaar uit 1964, waarvan de vorige eigenaar Christian Dahl was. Dahl was tot 2015 bestuursvoorzitter van Polestar en nu directeur van de afgesplitste race-afdeling: Cyan Racing. Als we een gokje moeten wagen, dan is de elektrische Volvo P1800 bestemd voor de zestigste verjaardag van de P1800 in 2021.