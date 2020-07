Audi Q5 Crossback traint voor duel met BMW X4

Tja, het kon eigenlijk niet uitblijven. BMW, Audi en Mercedes vechten elkaar de tent uit op de SUV-markt. En als BMW allang de X4 heeft en Mercedes de GLC Coupé, dan kan Audi natuurlijk niet achterblijven. Vandaar dat de Q5 Sportback op stapel staat, Audi's derde SUV Coupé na de Q8 en de Q3 Sportback.

Banden oproken op de Nürburgring



Onze spionagefotograaf spotte de Q5 Sportback op de Nürburgring, terwijl de bestuurder zijn uiterste best deed om de banden zo snel mogelijk op te roken. Gezien onze ervaringen met de allerdikste Q3 en Q3 Sportback, denken we dat-ie daar behoorlijk zijn best voor moet doen. Want voordat je een Audi met quattro-aandrijving aan het spinnen of schuiven krijgt ...

Zoals te doen gebruikelijk bij de coupéversies van SUV's, heeft ook de Audi Q5 Sportback een platter liggende achterruit, een afwijkende daklijn en andere achterste zijruiten dan zijn praktischer broer. Aan de voorkant kunnen we eigenlijk geen verschillen ontdekken met de gewone Audi Q5.

Welke motoren krijgt de Audi Q5 Sportback?



Onderhuids verwachten we dezelfde aandrijflijnen als bij de reguliere Audi Q5, al zou Audi ervoor kunnen kiezen om de meest bescheiden motoren achterwege te laten. Met de Q5 Sportback heeft Audi eindelijk een echte concurrent in huis voor de Mercedes GLC Coupé en de BMW X4. Wanneer de in Mexico gebouwde Q5 Sportback op de markt komt, is nog onduidelijk. Wij mikken op eind 2020 of begin 2021.