Aaaahhh!! De BMW M4 Coupé laat ons schrikken

Wat ons ook opvalt - en we hopen dat het niet op het productiemodel terugkomt - is de plaatsing van de sensoren voor de veiligheidssystemen. Als je goed kijkt, zie je een grote sensor onder het getal 2220 op het kenteken en een kleintje er rechts naast. Dat kan mooier toch? De invulling van de grille is op de BMW M4 bovendien anders dan op de BMW 4-serie. Op de nieuwe sportcoupé worden de nieren horizontaal doorsneden door flink dikke spijlen. De grille van de 4-serie heeft een honingraatstructuur.

BMW M4 en M4 Competition

BMW heeft recent de specificaties van de aankomende M4 (en M3) bekendgemaakt. Hij wordt aangedreven door een S58-zescilinder met twee turbo's en waterinjectie, die een vermogen van 480 of 510 pk heeft, afhankelijk van of je de standaard-M4 koopt of de Competition-variant. Die eerste is standaard uitgerust met een handgeschakelde zesbak. De BMW M4 Competition is voorzien van een achttraps automaat met dubbele koppeling. Beide versies hebben achterwielaandrijving. Later komen ze met vierwielaandrijving op de markt.

Vorige generatie BMW M3 en M4

De huidige BMW M4 (de M3 wordt niet meer geleverd) is sinds 2014 op de markt. Zijn 3,0-liter twinturbo zes-in-lijn levert 431 pk en 550 Nm en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of automaat met dubbele koppeling. Twee jaar na de introductie kwam BMW met de M4 Competition, die tot 450 pk komt. Daarna volgden de M4 CS (460 pk) en M4 GTS (500 pk). Van die laatste twee zijn respectievelijk niet meer dan 3000 en 700 stuks gebouwd.