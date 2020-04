Hoe hard gaat de nieuwe Volkswagen Golf R (2020)?

De gewone Volkswagen Golf 8 rijdt inmiddels al over onze wegen, maar de spannendste versies moeten nog komen. Zo verwachten we ook van de Golf 8 weer een GTI. Maar de vetste versie wordt ongetwijfeld weer de Golf R. Volkswagen had hem al aangekondigd, maar nu hebben we hem dus ook in levenden lijve mogen aanschouwen.

Drie keer kijken ...

Op het eerste gezicht lijkt de Golf R die hier keihard over de Nürburgring jaagt, vrij van camouflagemateriaal. Maar als je beter kijkt, zie je dat de voor- en achterbumper niet helemaal vrij zijn van plak- of schilderwerk. Met name op de hoeken lijken de luchthappers en de diffuser nog wat gemaskeerd. Dat betekent dat de uiteindelijke Golf R (2020) er nóg wat dikker uitziet dan de auto op de spionagefoto's.

Hoe snel is de Golf R (2020)?



Technisch kent de Golf R waarschijnlijk niet ál te veel verrassingen. Het is vrijwel zeker dat-ie een 2,0-liter TSI motor krijgt met - hou je vast - rond de 400 pk ... Daarmee knalt de vierwielaangedreven Golf 8 R in zo'n 4,5 seconden naar de 100 km/h. Om vervolgens door te stomen naar 270 km/h. Uit de kluiten gewassen remschijven - met blauwe remklauwen - rondom (vóór geperforeerd) zorgen voor voldoende stopkracht. Wanneer we de nieuwe Volkswagen Golf R zelf kunnen uitproberen, is nog onzeker. Maar reken dat dit pas in de tweede helft van 2020 gaat gebeuren. En dan maar hopen dat we tegen die tijd weer gewoon de Duitse autobahn op mogen ...