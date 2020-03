De huidige Opel Mokka X dateert nog van voor de fusie met PSA en was gestoeld op General Motors-techniek. In de Verenigde Staten werd-ie in aangepaste vorm ook verkocht als Buick Encore en Chevrolet Trax. De nieuwe Mokka X neemt afscheid van het GM-verleden en sluit technisch aan bij onder meer de Peugeot 2008 en de DS 3 Crossback.

Nieuwe Mokka voorbereid voor elektrificatie



Dat betekent dat de nieuwe Opel Mokka X vanaf de eerste pennenstreek is voorbereid voor elektrificatie. Het staat wat ons betreft dan ook als een paal boven water dat er ook een elektrische variant komt, evenals een plug-in hybride.

Dezelfde aandrijflijn als DS 3 Crossback E-tense



De volledig elektrische Opel Mokka X krijgt waarschijnlijk dezelfde elektrische aandrijflijn als de DS 3 Crossback E-tense. Dat wil zeggen dat er een accupakket van 50 kWh aanwezig is, dat zijn stroom levert aan een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor. Daarmee wordt ook de Opel Mokka X geen actieradiuswonder: meer dan 300 kilometer zit er waarschijnlijk niet in.

Scherpe lijnen



Het is vanwege de camouflage nog lastig te zien hoe de nieuwe Mokka X er precies gaat uitzien, maar we verwachten dat de ronde lijnen van het huidige model tot het verleden gaan behoren. De auto wordt waarschijnlijk juist vrij hoekig en scherp van vorm. Een beetje zoals studiemodel GT X Experimental in 2018 liet zien. Verder gaat de Mokka X wat meer met zijn suv-aspiraties te koop lopen dan de Crossland X en de grotere Grandland X. Want onder de groengeblokte camouflage lijken flinke spatbordverbreders en andere kunststof verdikkingen schuil te gaan.



Afscheid van de X?



Ten slotte nog een roddel over de naam: volgens onze bronnen gaat Opel de X daaruit skippen, zodat de nieuwe Mokka X weer gewoon Mokka heet.