Skoda Enyaq geeft zich bloot: maar zijn we daar ook blij mee?

Even zakelijk: de Skoda Enyaq wordt een elektrische suv, op basis van het MEB-platform van de Volkswagen Groep. Qua model wordt de Enyaq het broertje van de Volkswagen ID.4.



Twee carrosserievarianten Skoda Enyaq



Vergeleken met de conceptversie, de Skoda Vision iV, wordt de Enyaq er niet eleganter op. Dat komt misschien omdat er twee carrosserievarianten van de Enyaq komen. Een gewone suv, en een suv coupé. De Vision iV was dan de coupéversie, terwijl de auto op de spionagefoto's de rechttoe rechtaan versie lijkt te zijn.



Tien geëlektrificeerde Skoda's op komst



Maar als we iets beter kijken, vragen we ons af of er aan de achterkant niet flink is geknipt en geplakt om ons op het verkeerde been te zetten. We hopen dan ook dat de definitieve versie iets minder plomp voor de dag komt. En was de Vision iV nog portiergreep-loos, op de auto die in de buurt van Skoda's hoofdkantoor in Mlada Boleslav rondrijdt, prijken kloeke hendels. Verder missen we in vergelijking met het studiemodel de led-balk over de gehele neusbreedte.



Enyaq in 2021 bij de dealer?



De productieversie van de Enyaq zou in 2021 bij de dealer moeten staan. Volgens de beloften van Skoda heeft de het model eind 2022 gezelschap van minimaal negen andere geëlektrificeerde Skoda's. Hieronder zit ook een aantal plug-in hybrides, maar onafhankelijk van de graad van elektrificatie, krijgen ze allemaal de toevoeging iV. Alleen is het de laatste tijd angstvallig stil rond de elektrische modellen van de Volkswagen Groep. Dus of dat allemaal gaat lukken ...

306 pk, 500 kilometer



Volgens de voorlopige gegevens wordt de Skoda Enyaq 4,66 meter lang en als hij de aandrijflijn van de Vision iV overneemt, krijgt hij een aandrijflijn met 306 elektrische pk's, die via alle vier wielen op straat worden gebracht. Wie niet continu 'plankstroom' rijdt zou op één acculading 500 kilometer ver moeten komen. Snelladen tot 80 procent van de accucapaciteit zou slechts een halfuur in beslag nemen.

Minimalistisch interieur Skoda Enyaq



Verwacht binnenin een minimalistisch design en een hypermodern dashboard. Met in het midden een scherm van bioscoop-afmetingen. Doordat een middentunnel ontbreekt, barst het in het Enyaq-interieur van de slimme opbergmogelijkheden. Simply Skoda. Volgens de geruchten gaat de instap-Enyaq rond de 34.000 euro kosten. Dan krijg je waarschijnlijk niet de versie met 306 pk en zul je het ook met een accupakket moeten doen. Niettemin is 34 mille een scherpe prijs voor een volledig elektrische, volwassen suv.