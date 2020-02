Nieuwe Skoda Octavia RS iV zonder camouflage gespot

De plug-in hybride aandrijflijn van de nieuwe Skoda Octavia RS iV is naar alle waarschijnlijk 245 pk sterk. Een 1,4-liter turbobenzinemotor bundelt zijn krachten met een elektromotor, waarna alle paardenkrachten en newtonmeters via een zestraps DSG-transmissie naar de voorwielen worden geloodst.

Braaf design voor Skoda Octavia RS iV

De Skoda Octavia RS iV heeft een zwarte grille, stoere bumpers en grote wielen. Op de foto’s spotten we rode rode remklauwen en twee uitlaatpijpen. Je moet wel haast een Skoda-deskundige zijn om te weten dat één stijlkenmerk van RS-modellen ontbreekt: de reflecterende rode strook op de achterkant.

Skoda Octavia RS iV: prijs kan meevallen

Voor Nederland is het prettig dat plug-in hybrides op papier super zuinig zijn. Dat betekent dat de Skoda Octavia RS iV geen vermogen aan bpm kost, en dus in Nederland pakweg even duur kan worden als in België of Duitsland. Zeg nou zelf, wat heb je liever: een rode streep op de achterkant van de auto, of een rode streep door het bpm-bedrag?