Deze Ford Puma ST heeft peper in z'n ... uitlaat

Welke motor de Ford Puma ST krijgt, is zo klaar als een klontje. De nieuwste Fiesta ST heeft een 1,5-liter driecilinder turbobommetje met 200 en 290 Nm aan boord. Daarmee zit de kleine hot hatch in 6,7 seconden op 100 km/h. Verwacht daarom dat de grotere, zwaardere Puma ST er iets langer over zal doen. De Fiesta ST haalt een topsnelheid van 232 km/h.

Fijngeslepen op de Nordschleife

De gepeperde Puma schreeuwt zijn prestatiepotentieel niet van de daken. Afgaand op deze spyshots is de ST nauwelijks te onderscheiden van de Puma ST-Line. Eigenlijk hinten alleen de twee eindpijpen naar de sterkere krachtbron voorin. Het onderstel is van de Puma ST is door testrijders fijngeslepen op de Nordschleife, dus Ford heeft geen half werk verricht.

Twee motorvarianten

Het huidige leveringsprogramma van de Puma is lekker overzichtelijk. Er staan slechts twee motoren in de prijslijst – of eigenlijk maar één. Want de 1,0-liter driecilinder turbokrachtbron met mild hybrid-ondersteuning is er in twee sterktes: 125 pk en 155 pk. Autowereld-collega Igor Stuifzand gaf in zijn Puma-review de voorkeur aan de minst krachtige.

Ford Racing Puma

De naam Puma kennen we overigens uit de jaren negentig. Ford bouwde van 1997 tot en met 2002 een compact sportcoupeetje op basis van de Fiesta. In 1999 werd op de autoshow van Genève het studiemodel Puma RS onthuld. De productieversie daarvan kwam alleen in het Vereniging Koninkrijk op de markt, als Racing Puma.