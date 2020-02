Komt u maaRRR: Volkswagen Tiguan R warmt op in de sneeuw

In een poging de grotere luchtinlaten en vettere bumperpartijen te camoufleren, is de testploeg druk in de weer geweest met wit plakband. Maar door de kou heeft hier en daar een randje losgelaten. Daardoor geeft de Volkswagen Tiguan R toch zijn ware aard bloot. Het allerduidelijkst zien we dat natuurlijk aan de viervoudige uitlaat, al heeft Volkswagen geprobeerd ze te verdonkeremanen door ze zwart te schilderen.

Tiguan R minder snel dan T-Roc R?



Laat je trouwens niet misleiden door de nogal kleintjes ogende wielen op de auto met de groene nummerplaat voorop. Onze inschatting is dat Volkswagen de Tiguan R op minstens 19-inch lichtmetaal zet. De Tiguan R met de Duitse nummerborden (zie hieronder) is wat dat betreft een betere afspiegeling van de werkelijkheid.



Voor de specificaties van de Tiguan R duiken we in de technische gegevens van de Volkswagen T-Roc R. De verwachting is namelijk dat de snelle Tiguan van dezelfde aandrijflijn gebruikmaakt. Dat wil zeggen dat er een tweeliter TSI-motor met 300 pk in hangt, standaard gekoppeld aan 4Motion-vierwielaandrijving en een zeventraps DSG-transmissie. Vraag is echter of de Tiguan R net zo'n rappe rakker wordt als zijn kleine broertje. Want de Tiguan legt duidelijk meer kilo's in de schaal. Sterker nog, dat scheelt toch algauw een dikke 200 kg! Zou Volkswagen de motor om die reden toch nog een pk'tje of 50 opkietelen? Want het zou sneu zijn als je met je dikke Tiguan de T-Roc R niet kunt bijhouden ...

Facelift Volkswagen Tiguan



Wat we zeker weten, is dat de door ons gesnapte Tiguan R ook een aantal kenmerken heeft die alle Tiguans binnenkort krijgen, want er zit ook een facelift in het vat. Zo zien we nieuwe koplampen die wel wat weg hebben van de lampunits op de Volkswagen Golf 8. Verder krijgen

alle Tiguans achterlichten met een aangepaste lay-out en gewijzigde bumperpartijen. Alleen zien die er natuurlijk niet in alle gevallen zo uit als de bumpers van de opgediRkte 300 pk-versie.



We verwachten dat de Volkswagen Tiguan R en de bijbehorende facelift eind 2020 officieel worden gepresenteerd. De marktintroductie zal vervolgens niet lang meer op zich laten wachten.