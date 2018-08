Jaguar XE onder het mes

Jaguar Land Rover verkeert in zwaarder weer. Lang ging het Britse autoconcern het voor de wind. Maar sinds dit jaar wil het ineens niet meer zo vlotten met de verkopen. Vooral in China ging de rem erop, al trof dit vooral de modellen van Land Rover. Sedans zijn überhaupt niet zo in trek aldaar. Een gelukje voor Jaguar. Maar dat kampt dan weer met teruglopende verkopen elders. Zo werd van de XE veel meer verwacht. En de marges hielden al niet over. Zou een facelift het tij nog kunnen keren?We herinneren het ons nog goed: met veel bombarie kondigde Jaguar de XE aan. De A4, 3-serie en C-klasse zouden een hele zware dobber aan deze Brit krijgen. Pers en publiek zaten op het puntje van de stoel. Echter toen het doek er eenmaal af ging waren de reacties nogal lauw. En dat bleef zo, gezien de animo voor het sedanmodel. De reden? Het nogal zouteloze design van de XE als je het ons vraagt. Het exterieur had evengoed in 2004 getekend kunnen zijn. De vergelijkbare modellen van Duitse makelij ogen lichtjaren verder. Ook die uit Japan en Zuid-Korea. Idem dito het interieur van de XE. En tja, daarmee ga je iemand niet uit z'n Audi, BMW of Mercedes krijgen.Huiswerk voor Jaguar dus. Maar toch vooral bij de volgende generatie. Een en ander rechttrekken bij een bestaand model valt immers niet mee. Sowieso geeft dit prototype te kennen dat er niet bijster veel wordt gewijzigd. Zeker weten doen we dat niet, want de camouflage zit er behoorlijk dik op. Zodra we meer informatie hebben vermelden we dat.