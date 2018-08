Gesnapt: de nieuwe Mercedes GLE Coupé

Halverwege dit decennium kon Mercedes-Benz het niet langer aanzien dat BMW aan de haal ging met SUV-kopers die graag wat anders rijden dan het gemiddelde gros. De X6 en later ook X4 vlogen immers over de toonbank. Mercedes anticipeerde hierop in 2014 met de GLE Coupé Concept , eveneens voorzien van een nogal gedurfde bilpartij voor een SUV. Begin 2015 ging 'ie in de verkoop vanaf net geen 90 mille. Maar na een carrière van nog geen 4 jaar dient zich dus alweer een nieuwe GLE Coupé aan. Niet leuk voor bestaande rijders misschien, maar BMW zit evengoed niet stil en de huidige GLE Coupé stamt feitelijk nog uit 2011. Mercedes moest dus wat. Niet in de laatste plaats vanwege de verwachte komst van de Audi Q8 en Range Rover Velar . Porsche werkt bovendien aan een Cayenne Coupé Onderhuids mag de nieuwe GLE Coupé dan van top tot teen vanaf een leeg vel papier zijn onttrokken, vanbuiten lijkt er weinig nieuws onder de zon. Stilletjes hopen we op meer, want om nu te beweren dat de huidige GLE Coupé een klassieke schoonheid is… Sterker, de twijfelachtige wervelingen leverde het model her en der de scheldnaam 'Brachio' op, een visueel niet bepaald aantrekkelijke dinosaurus.