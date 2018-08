Mercedes-AMG CLA 45 nu ook in beeld

De nieuwe CLA moet nog onthuld worden. Dat kan elk moment gebeuren, want de tweede generatie van het vierdeurs model rijdt al enige tijd met camouflage rond. De AMG-versie verwachten wij zodoende pas in de tweede helft van 2019. Ook omdat de A 45 AMG eerst nog geïntroduceerd zal worden. Tenzij Mercedes ervoor kiest die laatste simultaan met de CLA 45 AMG te presenteren. Onderhuids zijn beide kemphanen immers identiek.Toen een nieuwe A 45 AMG een jaar geleden via deze kiekjes werd bevestigd schreven we over een vermogen van 400 pk. Iets meer dan de vorige generatie dus . Inmiddels moeten we hierop terugkomen na woorden van de grote baas bij Mercedes-AMG, Tobias Moers. Afgelopen voorjaar beloofde hij namelijk een vermogen 'veel meer dan 400 pk'. Allemachtig!Ondanks een significant toegenomen output is het motorblok nog altijd slechts 2.0 liter groot. Dat betekent een specifiek vermogen van +200 pk per liter. Dat halen de meest exotische super- en hypercars niet eens!Wel gaan er geluiden de ronde dat er een beroep is gedaan op een additioneel 48 Volt-accusysteem zodat de techniek ook een autoleven blijft doen. AMG bevestigt noch ontkent dit gerucht. Dat de tweeliter viercilinder wordt gekoppeld aan een nieuwe 9-traps automaat met dubbele koppeling is wel zeker. Evenals de terugkeer van 4Matic-vierwielaandrijving. Al met al moet dit een spurt naar 100 km/h opleveren van circa 4,4 seconden.