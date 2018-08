Hoeveel pk voor nieuwe Ford Focus ST?

De nieuwe Ford Focus is werkelijk een dijk van een auto. Zo doordacht dat er eigenlijk niet veel meer te wensen overblijft. Daar komt bij dat er eigenlijk al een sportief getinte uitvoering verkrijgbaar is: de Focus ST-Line. Geloof ons, die weet al aardig van wanten. Het wezenlijke verschil tussen die net-niet-ST en de echte ST, die momenteel over de Ring wordt gejaagd, voelt zodoende flinterdun aan. De nieuwe ST lijkt het vooral te moeten hebben van zijn extra peekaa's. Of zou Ford nog een truc in petto hebben waardoor er toch nog een serieuze meerwaarde is gecreëerd?De vorige generatie Focus ST had een tweeliter-viercilinderturbo, goed voor 250 pk. Tenminste, als benzine. Er was ook een ST Diesel. Die genoot 185 pk en was met name geliefd om z'n rijkelijke koppel van 400 Nm. Medio vorig jaar haalde Ford al een streep door de ST Diesel en het daarom maar de vraag of 'ie terugkeert bij de nieuwe generatie. Dikke kans dat de benzineversie als enige motorisering doorgaat.Daarover gesproken. Sommigen denken dat Ford het aandurft de nieuwe Focus ST van de 1.5 liter Ecoboost-driecilinder te voorzien. Hetzelfde blok als in de Fiesta ST die daarin met speels gemak 200 pk levert. Anderzijds, nog eens 50 pk erbij is toch wel heel andere koek. Zeker als de nieuwe Focus ST zijn voorganger moet overtreffen in kracht (om zo weer in de pas te lopen met de 308 GTi en Hyundai i30 N). Wij mikken daarom gewoon weer op een tweeliter-viercilinder. Gekoppeld aan een handbak graag. Al vragen we hiermee anno 2018 misschien wat veel.