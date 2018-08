Strakkere bips voor Mercedes-AMG GT

Had jij in de gaten dat de AMG GT Coupé alweer 4 jaar onder ons is? Wat gaat de tijd toch snel. Een mooie leeftijd voor een facelift is wat ze bij Mercedes-AMG dachten, en die staat dan ook op stapel voor ergens in 2019. Verwacht echter geen wereldschokkende veranderingen. Dat zou kopers van de pas gelanceerde vierdeurs GT-variant immers op de kast jagen.Heb je net voor heel veel geld een 4-seurs AMG GT besteld, zie je nu dat Mercedes het mes zet in het model waarvan die Panamera-killer is afgeleid. Dat is toch ook wat?! Geen paniek. Het is juist de 2-deurs Coupé die achter de feiten aanloopt en weer in lijn getrokken zal worden met diens grotere, praktischere broer. En dat zal vooral effect hebben op het interieur. Nu moet de AMG GT het namelijk nog stellen met een klein infotainmentscherm stellen, terwijl de gloednieuwe 4-deurs variant over een gigantisch breedbeeldscherm geniet à la S- en CLS-klasse (feitelijk twee naadloos aan elkaar gemonteerde display).Verwacht verder een update naar de laatste stand der elektronica en hier en daar een iets ander sierstripje of kleurtje. Niet heel spannend. Idem dito voor wat betreft de buitenzijde. De voorzijde lijkt AMG welhaast compleet ongemoeid te laten, op een andere invulling van de koplampen na. Aan de achterzijde gebeurt er meer, waaronder nieuwe uitlaten onder een hertekende bumper.