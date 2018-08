Buitenspelen met de 4-deurs BMW 8-serie Gran Coupé

De 'oude' 6-serie was er als tweedeurs Coupé, zomerse Cabriolet en vierdeurs Gran Coupé. Alsof dat nog niet genoeg was, bemoeide de M-afdeling zich ook nog eens met dit trio, met drie M6-smaken tot gevolg. Precies dezelfde weg bewandelt BMW ook met de gloednieuwe 8-serie. De Coupé ken je al. De Cabrio volgt naar verwachting ergens in 2019 en deze Gran Coupé komt er vlak achteraan of zelfs ietsje voor. En de M-varianten? Die beloven gezamenlijk de extra krokante bodem van de 8-serie-taart te worden. In de loop van 2020 moet het ganse leveringsgamma compleet zijn.BMW was zo aardig om afgelopen voorjaar al een voorproefje te geven van allicht de allerlekkerste 8-serie, de M8 Gran Coupé . Want zeg nu zelf: de tweedeurs-uitvoeringen van de 6-serie waren fraai, maar ze vielen in het niet bij de klasse van de 6-serie Gran Coupé. Wat een plaatje van een sedan was dat, zeg! Alsof de (uitgestrekte) proporties ervan gewoonweg nog beter uit de verf kwamen op dat model. De verwachting rond de vierdeurs 8-serie zijn hierdoor extra hooggespannen. En deze spyshots, gemaakt langs de zijlijnen van de Nürburgring, voeden dat beeld alleen maar. Moeten de Panamera, de kersverse Mercedes-AMG GT 4-deurs Coupé en Maserati Quattroporte zich al zorgenmaken?