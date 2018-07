Huh, Porsche 911 GT3 ook als cabrio?!

Recent presenteerde Porsche de exclusieve 911 Speedster. Dat heeft het merk nog niet vaak gedaan, waardoor iedereen in de veronderstelling is geraakt dat dat feestnummer het slotstuk is van opnieuw een zeer succesvolle 911-generatie. Niets in de laatste plaats omdat er al enige tijd deftig wordt getest met de compleet nieuwe 911 . Logisch dat dit mysterieuze prototype voor acute jeuk achter de oren zorgt. Even krabben dus.Om maar gewoon eerlijk te zijn: we tasten nogal in het duister over wat Porsche's plannen zijn achter dit prototype. De bijzondere en nog niet eerder gedane samensmelting tussen de furieuze, normaliter 500 pk sterke 911 GT3 (eigenlijk de Touring Package , want de forse achtervleugel ontbreekt) en het zomerse karakter van de 911 Cabriolet begrijpen we al te goed. Wie gaat daar nu nee tegen zeggen?! Maar de 911 Speedster dan? Die eigenlijke zwanenzang zou hierdoor een beetje aan glans verliezen. Wordt vervolgd…