Hyundai gaat toch voor compleet nieuwe i40

De opvolger van de i40 is al meerdere keren onze camera voorbijgereden. Beide keren als mule, waardoor de verbazing des te meer werd gevoed dat Hyundai niet werkte aan compleet nieuwe generatie, maar een facelift. Een opmerkelijk gegeven bij een (zaken)auto die reeds 7 jaar op de markt is en ook nog eens opereert in een zeer felbevochten klasse. Maar wat blijkt nu: er komt wel degelijk een compleet nieuwe i40 aan. Hier gaat 'ie. Voor het eerst als zichzelf.De wattes?! Het is voor te stellen dat dit je niets zegt gezien de enorme nieuwsshow tijdens de laatste Autosalon van Genève. De Le Fil Rouge Concept die Hyundai daar presenteerde raakte zodoende ietwat ondergesneeuwd.Le Fil Rouge betekent letterlijk vertaalt vanuit het Frans 'de rode draad'. Een naam die verwijst naar het design van de auto omdat dat de basis zou leggen voor de komende generatie modellen van Hyundai. En de nieuwe i40 heeft de eer om ermee als eerste naar buiten te treden. De spits neus, de sterk aangezette, wederom wulpse vouwlijn over de gehele breedte van de flanken, de geïntegreerde kofferklepspoiler; diverse stijlkenmerken verklappen dit alvast, ondanks de nog altijd vele camouflage. Het silhouet van de nieuwe i40 doet denken aan dat van een 4-deurs coupé.Om eerlijk te zeggen tasten we volledig in het duister. Zo'n psychedelisch stickervel kan je behoorlijk op 't verkeerde been zetten. Maar het kan ook zomaar zo zijn dat Hyundai het camouflageprintje nog eventjes laat zitten omdat de i40 simpelweg nog niet klaar is voor productie. Echter gezien de leeftijd en de teruglopende verkopen van de huidige generatie, doen de Zuid-Koreanen er verstandig aan geen jaar meer te wachten.