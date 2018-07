Elektrische MINI E nadert productie

De Mini E is het productiemodel van de vorig jaar in Frankfurt getoonde Electric Concept . En dat zie je onmiddellijk terug in het exterieur, dat al net zo 'dichtgetimmerd' zit als bij dat studiemodel. Allerhande luchtinlaten heeft een elektrische auto immers niet nodig en het bevordert tevens de stroomlijn. En alle hulp is welkom om zo een maximale actieradius te creëren.Hoever de MINI E op een vol accupakket kan rijden is niet bekend. Zelfs geen indicatie heeft MINI afgegeven. Sowieso is de aandrijftechniek nog een gesloten boek, al ligt het in de lijn der verwachting dat leentjebuur is gespeeld bij de BMW i3 (zonder range-extender). Wel is al zeker dat de Mini E in Duitsland gebouwd zal worden, op dezelfde productielijn als de iNext van BMW, die op de agenda staat van 2021.