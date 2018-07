Nieuwe Audi Q3 geeft z'n design bloot

Wat is hij goed, hé?! We doelen hiermee op onze vaste illustrator, die bijna een jaar geleden al voorspelde hoe de nieuwe Q3 eruit zou komen te zien. En wat zat hij dichtbij, zoals nu valt te concluderen dankzij deze ontluikende spyshots. Wel moet gezegd dat onze 'glazen bol' ietwat enthousiast is geweest met de wielen destijds. Dit prototype rolt op veel kleiner lichtmetaal en daarmee komt de nieuwe Q3 een stuk minder sportief uit de verf. Maar daarvoor heb je straks de ellenlange optielijst natuurlijk.Met de nieuwe Q3 heeft Audi een iets ander doel voor ogen dan nu. De komst van de Q2 heeft dit veranderd. De Q3 moet een plekje hoger in de markt zien te werven, en daartoe is het model groter, breder en ruimer gemaakt en dus ook een tikkeltje sportiever. In elk geval qua ontwerp.Of dit ook voor het rijgedrag geldt kunnen we als vanzelfsprekend nog niet zeggen, maar door de auto lichter te maken – dankzij onder meer een moderner platform – heeft Audi sowieso een duit in dit zakje gedaan.Binnenin verwachten we eveneens een upgrade in materialen, uitstraling en sfeer. De grotere en duurdere Q's zullen ongetwijfeld als inspiratiebron hebben gediend. Tegelijk zal met een schuin oog zijn gekeken naar de X2 van BMW en de E-Pace van Jaguar. Daar moet de nieuwe Audi Q3 immers tegenop boksen.