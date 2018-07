Basketbalteams opgelet! Dit is de Hyundai Palisade

De Hyundai Palisade is bedoeld voor wie de pas onthulde Santa Fe nog altijd een kleintje vindt, ondanks zijn 7 zitplaatsen (of 5 en extra veel bagageruimte). En daarmee is de aanstormende SUV van de Zuid-Koreanen min of meer de opvolger van de in Europa minder bekende Veracruz annex iX55. Maar dan wel met nog een stoeltje meer, want de Palisade wordt klaargestoomd voor – jawel – acht zitplaatsen. Ideaal voor een basketbalteam dus.Omdat de Palisade, een naam die overigens nog niet zeker is, waarschijnlijk aan onze neus voorbij zal gaan, ontbreekt het aan concrete informatie over de auto. Anderzijds zal Hyundai echt niet tweemaal het wiel opnieuw willen uitvinden, en daarmee doelen we op de mastodont die Kia dik twee jaar geleden al voorstelde: de Telluride . Beide SUV-giganten zullen ontegenzeggelijk veel componenten met elkaar uitdelen.