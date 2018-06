Eerste blik op nieuwe BMW 3-serie Touring

Steeds vaker onthullen automerken de sedan- en stationvariant van een nieuw model simultaan. Zo deed Audi het bij de A4, en dat lijkt een gouden zet te zijn geweest. Menigeen heeft nu eenmaal geen zin om of kan (vanwege een specifieke leasetermijn) niet te wachten op de stationversie, ondanks dat ze gecharmeerd zijn van de vierdeursuitvoering. En zodoende haalt men niet zelden genoodzaakt elders hun gram. BMW zou er zodoende goed aan doen in de voetsporen van haar aartsrivaal te treden. Maar of het dat ook daadwerkelijk doet?Over de nieuwe 3-serie Touring zelf kunnen we eigenlijk vrij kort zijn. Twee derde van diens verwachte eigenschappen hebben we immers al meerdere malen beschreven bij de al vaker gespotte 3-Sedan. Met andere woorden: ook bij de Touring-versie gaat BMW zeer evolutionair te werk. Op zich niet erg, maar een ludieke designgimmick zoals de opstaande lip in de kofferklep van de E39 Touring van weleer zou wel een leuke, verfrissende twist zijn.