Seat Tarraco voor 't eerst naar buiten

Het is tegenwoordig stuivertje wisselen tussen de mainstream-merken binnen de Volkswagen Groep. De ene keer is het Volkswagen zelf dat graag haantje de voorste speelt, de andere keer krijgt Skoda of Seat de eer om als eerste een lid van een nieuwe drieling te introduceren.Met de Tarraco is Seat de laatste in de rij van de drie grote, betaalbare familie-SUV's binnen het Duitse autoconcern. De Tiguan Allspace werd immers een jaar geleden al naar voren geschoven en de Skoda Kodiaq stevent zelfs al af op z'n eerste mini-facelift. Twee jaar op de markt is de 7-zits Tsjech alweer.Voor wie het niet heeft meegekregen: de Tarraco, een overigens middels een publiekelijke poll gekozen naam, is het nieuwe topmodel van Seat. De Arona en Ateca zullen ervoor moeten buigen. Tegelijk is de auto de plaatsvervanger van de Alhambra, het MPV-model die dan ruim twee decennia de Spaanse metgezel is geweest van grote gezinnen. Ook de Tarraco biedt eveneens zeven zitplaatsen, maar sluit als SUV veel meer aan op de smaak en wensen van het hedendaagse koperspubliek.Ten opzichte van de technisch identieke Kodiaq en Allspace houdt de Seat Tarroca er een heel ander design op na. Waar de Skoda nogal rond is en daarmee zachtaardig overkomt en de Volkswagen bonkig en daarmee overwegend stoer, pakt de Seat uit met een snedig lijnenspel. Hierdoor krijgt de Tarroca een sportievere uitstraling mee, iets dat vanouds past bij het Spaanse merk. Maar dit wist je natuurlijk al