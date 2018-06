Nu al Frans bloed voor gefacelifte Opel Astra?

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat de Opel Astra werd gekroond tot Auto van het Jaar. Ondertussen heeft de concurrentie ook niet stilgezeten. Dat vraagt om een facelift.

Kia heeft een gloednieuwe Ceed, Ford en Toyota een dito Focus en Auris en Volkswagen en Peugeot werken momenteel achter de schermen hard aan de volgende generatie Golf en 308. Oftewel, de Opel Astra krijgt de klandizie zeker niet op een presenteerblaadje. Dus moet er bijgespijkerd worden om bij te kunnen blijven benen. En voor het eerst zal dat niet door onder het toezicht van de Amerikanen gebeuren maar de Fransen. Best spannend wel…



Subtiel het toverwoord

De PSA Groep is ook niet van gisteren en kent de klappen van de zweep evenzo goed als ex-eigenaar General Motors. En kennelijk is er in overleg met Opel zelf bepaald dat het mes er niet al te diep in moet. Enkel het front van dit Astra-prototype is immers ingepakt. Verwacht daar dus op z'n minst een hertekende voorbumper, een gewijzigde grille en nieuwe koplampen.

Ook bij de achterlichten zien we tape, en gekscherend denken de Duitsers dat de Astra niet herkenbaar is na het afplakken van het merklogo. Of er staat een vernieuwd beeldmerk op stapel natuurlijk. Dat zou immers zomaar kunnen nu Opel – na ruim 30 jaar – van moederbedrijf is gewisseld.



Franse aandrijving?

In hoeverre de facelift technisch van aard is durven we niet te zeggen. 2015, het introductiejaar van de Astra, ligt ook weer niet zo lang in het verleden. Dat de veiligheidsfeatures uitgebreid zullen worden staat vrijwel buiten kijf. Maar hoe zit het met de motoren; zullen die nog altijd 'veramerikaans' zijn of laat PSA er geen enkel gras overgroeien en grijpt het concern deze gelegenheid meteen aan om de gefacelifte Astra te voorzien van Franse exemplaren?