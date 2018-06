Nieuwe Skoda Octavia (Combi) naar buiten

De verwachting is dat Skoda ergens in de tweede helft van 2019 de nieuwe Octavia zal voorstellen. Dat duurt nog minimaal een jaar en dus is het nog te vroeg omnaar buiten te sturen. Maar een testmule voorzien van het bestaande carrosserie is al wel mogelijk. Er moet immers praktijkervaring opgedaan worden.Gezien deze vroege spot is het nog lastig te zeggen waar het precies naartoe gaat met de volgende generatie Octavia. Skoda kennende zal het wederom uitpakken met veel zitruimte en bagageliters, een niet al te gedurfd design, tegen een 'oost-Europese' prijs. Zonder direct in te leveren op moderniteiten en veiligheid overigens, want wat dat betreft spelen de Tsjechen al lang geen tweede viool meer. Met de hartelijke groeten uit Duitsland. Tip: hou (ook) de Golf IX nauwlettend in de gaten en je weet al gauw meer over de nieuwe Octavia.