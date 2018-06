Mercedes EQ C prototype wil graag opvallen

Mercedes schreeuwt om aandacht. De Duitsers willen maar wat graag laten zien dat hun elektrische SUV volop in ontwikkeling is. Want wees eerlijk, als je niet gezien wilt worden dan trek je je prototype toch niet zo'n camouflagejas aan?

Inderdaad, Mercedes speelt zichzelf graag in de kijker. Er staat een omvangrijk elektrisch modellengamma op de planning. De auto zoals je die hier ziet, de EQ C, zal daarvan de eerste telg vormen.Wat er zich onder de dikke laag camouflage bevindt is geen groot geheim. Met de Generation EQ Concept heeft de fabrikant uit Stuttgart immers al een voorproefje gegeven. Tegen 2020 zullen we het daadwerkelijke productiemodel gaan zien. Die krijgt naar verwachting de beschikking over een motor voor de voorwielen en eentje voor de achterwielen om zodoende vierwielaandrijving te hebben. Er wordt gesproken over een actieradius van 500 km en dusdanig snel laden dat je binnen 5 minuten weer 100 km ver kunt. Dat kan soms net voldoende zijn om weer thuis te komen.