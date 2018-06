Hoe ver schiet Audi door bij nieuwe Audi RS 6?

Recent reed BMW de M5 in de spotlights. Diens vermogen: 600 pk. Op de kop af. Meer dan de vorige generatie, maar niet meer dan de half jaar daarvoor gepresenteerde E 63 (Estate) van AMG. Naar verluidt is Audi wel voornemens om Stuttgart (of moeten we Afflerbach schrijven?) een loef af te steken met de nieuwe RS 6. In de wandelgangen wordt namelijk gesproken over 650 pk. Wordt dit waarheid, dan is dit nog eens 38 pk meer dan de grootste powerstation van Mercedes. Het dendert maar door…Vierwielaandrijving hadden de RS-modellen van Audi altijd al. BMW is pas sinds kort overgestapt, hoewel nog lang niet bij alle M's, en bij Mercedes kunnen kopers nu veelal nog kiezen tussen twee- of vierwielaandrijving. De gemene deler tussen de RS 6, M5 en E 63 AMG is dat ze allemaal worden aangejaagd door een dubbel geblazen V8. Dat blijft zo met de nieuwe Audi RS 6. De stuwkracht komt echter waarschijnlijk niet meer enkel van een verbrandingsmotor. Een elektromotor staat de hoofdcentrale bij, vermoedelijk gevoed door een accu met 48 Volt waar Audi al langer mee pronkt.Mocht het je al opgevallen zijn dat we tot dusver nog niet expliciet RS6 Avant hebben geschreven, dan ben je bij de pinken. Dat komt namelijk omdat het gerucht dat RS 6 Sedan terugkeert alsmaar sterker wordt. Audi zou op het vierdeurs model terugkomen om met name de Chinezen en minder mate de Russen het beter naar 't zin te maken.De laatste RS 6 Sedan stamt uit de tweede generatie. Destijds nog met atmosferische Lamborghini-V10. De achtcilinder in de aanstormende generatie is dan weer nauw verwant aan die van de Urus. Grappig.