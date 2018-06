Gesnapt: Audi RS Q8 & S6

Te beginnen met de nieuwe S6. Het is niet de eerste keer dat die opduikt. Echter niet eerder bevatte een prototype ervan zo weinig camouflage. Sterker, als je niet beter wist zou je menen met een 'gewone' A6 Limousine in S Line-uitvoering van doen te hebben. De vier vuistdikke eindpijpen verraden echter anders. Niettemin wordt hiermee tegelijk duidelijk dat Audi zich op het visuele vlak behoorlijk inhoudt bij de volgende S6.Onderhuids het tegenovergestelde. Al keert de 4.0 liter V8 TFSI niet terug. De nieuwe S6 doet het naar alle waarschijnlijkheid met een 2.9 liter V6, bekend uit de Panamera en voorzien van dubbele turbo's. Voorin de Audi S5 ligt dit blok ook en daarin is het goed voor 450 pk. Als model hoger in rang gokken we op zo'n 480 pk voor de nieuwe S6. En dat zou een adequate toename van 60 pk zijn.Dan de aanstaande topper binnen het kersverse Q8-gamma . Die maakt het nog veel bonter en verdient daardoor dan ook tevens de letter R en een behandeling door Audi Sport. Hoeveel pk's de RS Q8 op de weg zal zeggen is nog altijd voer voor speculatie, maar met tal van geschikte krachtbronnen op de plank en met het oog op de directe concurrentie is de kans aanzienlijk dat dit tussen de 550 en 650 pk zal liggen.Zo heeft Audi onder meer keuze uit diverse V8-configuraties: die van de Cayenne Turbo S, die van de Lamborghini Urus of wat te denken van de deels geëlektrificeerde krachtcentrale van de Panamera Turbo S E-Hybrid. Die laatste is zelfs goed voor 680 pk, meer nog dan de Urus geniet!