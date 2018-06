Nieuwe Kia Ceed GT wel een volbloed hot hatch?

Voor wie het heeft gemist: de nieuwste generatie van Kia's compacte middenklasser gaat voortaan als Ceed door het leven. Zonder apostrof dus. Ook heeft 'ie naar verluidt altijd 4 deuren en een achterklep. Oftewel, de driedeurs Pro_Cee'd lijkt niet terug te keren. Deze spyshots versterken dat vermoeden, want dit prototype van de GT-versie telt niet twee, maar vier portieren.Het rebelse uiterlijk daarentegen lijkt wel terug te keren. Vooral de achterzijde van dit testmodel geeft hier blijk van. De grote uitlaten spreken daarin boekdelen. Maar ook valt er al een stukje van de sportieve achterbumper te zien en dat doet erg denken aan de vorige generatie GT.De Pro_Cee'd GT deed het met een geblazen 1.6 GDI, goed voor ruim 200 pk. Geen onaardig vermogen, maar in de praktijk kwam het niet in de buurt van de explosiviteit van andere hot hatchbacks, zoals de Golf GTI, Focus ST en Mégane RS. Idem dito qua rijeigenschappen. Alsof Kia deze kritieken had zien aankunnen, dekte het zich destijds vooraf al in met de woorden ' de Pro_Cee'd GT is geen echte hot hatch '. Pers en publiek reageerden daarop subiet met de prangende vraag: 'Waarom dos je de auto dan zo overdreven heldhaftig op?!'Zou Kia hiervan geleerd hebben? We gaan het meemaken. Anderzijds, eigenlijk kan het merk geen andere kant uit. Alle liefhebbers kennen immers nu de i30 N van concernzuster Hyundai. En die is er niet gekomen om er doekjes om te winden. Kia kan daardoor niet nogmaals achterblijven. Het schoolvoorbeeld woont nota bene onder hetzelfde dak. Met andere woorden: de verwachtingen rond de nieuwe Ceed GT zijn zowaar nog hoger dan voorheen. Al schrikken die trekhaak en aanhanger enigszins af…