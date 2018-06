Vernieuwde Skoda Superb zo goed als naakt

Nog een troost: je moet twee tot welhaast drie keer kijken om de veranderingen aan het faceliftmodel te ontdekken. Een uiterst summiere facelift dus, met niettemin enkele opvallende wijzigingen.Zo lijken de koplampunits in eerste instantie krek eender aan de bestaande exemplaren, ware het niet dat het speelse hoekje daarvan momenteel nog zwart is uitgevoerd en straks onderdeel uitmaakt van het transparante glaswerk. Een kleine verandering die Skoda Superb zowaar een net even wat ander aangezicht geven.Ook aangepast is de voorbumper, en let daarbij vooral op de 'kieuwen' op de uiteinden. Die zitten er nu nog niet. Verder is Skoda iets van plan met de mistlampbehuizingen. Wat? Dat houdt het merk nu nog voor zichzelf. Aan de achterzijde ontdekken we zo gauw geen wijzigingen, zelfs geen hertekende lichtunits. Wel is er ineens een ruitenwisser opgedoken, maar die kan daar zomaar enkel voor de prototypes zijn gemonteerd. Het zwarte ding, hoe handig ook bij een sedan, verstoort het lijnenspel nogal namelijk.Op dat vlak waarschijnlijk meer nieuws dan op het visuele. Naar verluidt komt de vernieuwde Skoda Superb er als plug-in-hybride, met onderhuidse techniek vergelijkbaar aan de Passat GTE. En dat betekent een 150 pk sterke 1.4 TSI die nauw samenwerkt met een krachtige elektromotor en daardoor een aangename +200 pk weet op te wekken. De elektrische actieradius van de Passat GTE ligt op 50 kilometer, maar nu we een paar jaar verder zijn, zou het mooi wezen als Skoda dit heeft weten op te krikken.