Wat is Mercedes van plan met de nieuwe S-klasse?

Niet zelden wordt de Mercedes S-klasse beschouwd als de beste auto ter wereld. In elk geval een topklasse limousine waarbij je je sterk afvraagt of het nog beter kan. Geloof ons, dat kan. Maar verwacht niet dat de stappen die gezet zullen worden zo revolutionair meer zijn. Daarvoor zit de auto-industrie reeds aan z'n taks voor wat betreft kosten versus baten.Kijk, als de meesten nu een S-klasse met een vanafprijs van 150.000 euro zouden kopen, was het een heel ander verhaal. Echter dat is nu eenmaal niet zo, en dus moet Mercedes het maximale uit de eigen kast zien te trekken zonder dan de prijzen van de S-klasse de pan uitrijzen. En dan valt het niet mee een auto stappen luxer en geavanceerder te maken dan 'ie al is. Het zal echt een gevecht in de marges worden bij de nieuwe S-klasse Net even wat mooiere materialen hier, een paar decibellen minder bij 100 km/h daar, maar daarmee houdt het ook wel zo'n beetje op. Had de S-klasse maar niet al zó goed moeten zijn, zeg maar. Wij vermoeden zodoende dat de grootste vooruitgang in nog meer gadgets zit. Hoe en wat weten we (nog) niet. Reken sowieso op meer digitale pixels in een Benz ooit. De nieuwe A-klasse – met z'n MBUX-infotainmentsysteem – zal er niets bij zijn.