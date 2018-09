Mobiliteitsconcept van Mercedes-Benz verrast

Eigenlijk zijn we niet zo van de vans en de autobussen. Maar soms vraagt een ontwerp om het maken van een uitzondering. Het mobiliteitsconcept Vision Urbanetic van Mercedes-Benz spreekt aan. Elektrisch en autonoom.

Mercedes-Benz Vans stelt de Vision Urbanetic voor. Een evenals de dame op de foto: zet de auto in een willekeurige winkelstraat en de het regent selfies op Facebook en Instagram. Met het mobiliteitsconcept kunnen mensen en goederen in binnensteden on-demand, duurzaam en efficiënt worden vervoerd.



Zelfrijdend

Het ontwerp is gebaseerd op een zelfrijdend, elektrisch platform dat kan worden uitgerust met verschillende, uitwisselbare carrosserieën. Het biedt plaats aan maximaal twaalf passagiers (acht zitplaatsen en vier staanplaatsen). Als van is in de 3,70 meter lange vrachtmodule ruimte voor tien EPAL-pallets. De totale voertuiglengte is 5,14 meter.



Uitwisselbaar

De Vision Urbanetic omvat modules, die automatisch en handmatig kunnen worden verwisseld. Eerstgenoemde neemt een paar minuten in beslag. Aansprekend is een 360 graden display in het plafond van de mobiel. In het interieur is ruimte geen gecreëerd voor een bestuurder, stuur, pedalen en een dashboard. Alle ruimte komt ten goede aan de passagiers of goederen.