Voor wie van kamperen én motorrijden houdt

Citroën maakt het wat naamgeving betreft alleszins al niet erg moeilijk; Jumper Biker Solution. Achterin is een railsysteem geïntegreerd dat het mogelijk maakt om twee motorfietsen te in laden. Een elektrische lier zorgt dat dat met gemak kan gebeuren.Als de motorfietsen binnen zijn, verlies je natuurlijk interieurruimte. Maar zijn die er weer uit dan blijft er alsnog voldoende over. Zonder de motorfietsen heb je ruimte om met vier personen te slapen. Met de motorfietsen aan boord is alleen het dubbele bed bovenop de cabine nog beschikbaar.De Jumper met motorfietsen (niet meegeleverd) is er alleen in combinatie met het lange chassis en de 160 pk sterke BlueHDi dieselmotor. L3H2, is dat in de normale bestelconfiguratie. Je kan die ook krijgen zonder het uitklapbare dak. Dan wordt de hoogte (in gesloten toestand) beperkt van 2,76 naar 2,52 m.In Duitsland is de Biker Jumper Solution al verkrijgbaar vanaf € 45.600. Een best redelijke prijs als je weet dat een Volkswagen California er een vanafprijs van € 44.000 kent. En die is aanmerkelijk minder ruim. Maar wel weer luxer.