Geen zee te hoog voor Rolls-Royce surfplank

Eén dag, 200 exemplaren, een prijs die drie keer zo hoog lag. De Tesla-surfplank was zo uitverkocht. Alles wat het Amerikaanse EV-merk aanraakt lijkt in goud te veranderen. Een fenomeen dat Rolls-Royce ook maar wat graag aan haar statuur wil toeschrijven. Wat doe je dan? Simpel: if you can't beat them, join them. En dus heeft het Britse prestigemerk nu ook een surfplank. Groter, duurder, exclusiever... uiteraard.Klinkt als 'Una Paloma Blanca' niet? Toch hadden beide niet meer van elkaar verschillen. George Baker moet je vooral George Baker laten zijn en Anna Paulowna is de naam van het hoofdbestandsdeel waaruit Rolls-Royce haar surfplank trok, een boom met een oorsprong in China. Het Engelse Woodpop hielp daarbij en voegde ook wat walnoothout, esdoorn, Afrikaans hardhout en berkenhout toe. Plus een snufje 24-karaats bladgoud. Je voelt 'm al wel aankomen: dat doet wat met de prijs. Zoals dat een 'Roller' betaamt.Bovendien is er maar eentje van deze 2,7 lange surfplank gemaakt. Een nog luidere katjing! Die van – hou je vast – 35.000 euro om precies te zijn. Voor een plank, hemeltjelief! Maar goed, ook Rolls-Royce kan zeggen dat haar surfplank reeds is uitverkocht. Het werd namelijk speciaal in opdracht van een klant gemaakt.