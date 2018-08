Pirelli's F1-band doet ook prima dienst als klankkast

Automerken en kornuiten verdienen maar wat graag een beetje bij via andere hebbedingen dan auto's. En de compacte Bluetooth-speaker is daarbij zo'n beetje het favoriete object. Muziek raakt immers iedereen. Zo verpakte MINI al eens een speaker in een spiegelkap (compleet met Union Jack) en gebruikt Porsche afgedankte uitlaatdelen van de 911 GT3 voor een stukje muziekgenot binnenskamers. Een inspiratie voor Pirelli kennelijk, dat nu met een Bluetooth-luidspreker komt verstopt in een Formule 1-band.De Pirelli P Zero Sound, zoals het muzikale hebbeding officieel heet, is een replica van een echt F1-band en velg. Het bandenmerk hoefde die niet speciaal te maken, want diverse F1-teams gebruiken die ook echt. Om windtunneltests mee uit te voeren. Zelfs de verkrijgbare kleurtjes komen overeen met het echte werk, tot aan de groeven in het profiel van de Wet Blue en Intermediate Green toe.Inwendig is de P Zero Sound voorzien van een 100 Watt digitale versterker, een midwoofer (neen, geen subwoofer) met een diameter van 10 centimeter en een 2,5 centimeter grote tweeter. Een echte F1-band is evenwel nog altijd twee keer zo groot, maar dit huis- of slaapkamer exemplaar is dan weer veel zwaarder met een potige 10 kilo. Volgens Pirelli klinkt de P Zero Sound dan ook 'gewichtig'. En de muziek zelf? Die valt naar hartenlust te streamen via Bluetooth 4.0 (aptX), de laatste versie.Tot slot de prijs. Die bedraagt 2.400 euro. Best eventjes slikken hé, al had je dat kunnen weten. Alles wat F1-gerealteerd is, is immers duur.