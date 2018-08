Deze Scania zoekt jonge truckers

Hoe groter, hoe beter. Zo werkt dat niet zelden bij volwassenen en zo werkt dat bij kinderen nog sterker. Kijk als papa of mama dan ook niet raar op wanneer het buurjongetje de straat in komt rijden met deze Scania, terwijl jij je kleine versie van jezelf zonet een laagvliegende Mustang of McLaren cadeau hebt gedaan. Jaloese blikken zijn van alle leeftijden, maar het is tegelijk fijn om te weten dat delen vaak ook vroeg is aangeleerd.Extra handig is dat deze mini-Scania van Scaled Rigs der mate van formaat is dat er met gemak twee kinderen achterop kunnen staan. Dat 'samen delen, samen spelen' gaat dus helemaal goedkomen. En je hoeft je geen zorgen te maken of de kindertruck sterk genoeg is daarvoor. Zowel het onderhuidse chassis als de aandrijflijn is krachtig genoeg voor behoorlijk wat ballast, aldus de makers.De elektrische topsnelheid bedraagt 6 km/h en daarbij maakt het niet uit of er voor- of achteruit wordt gereden. Of er ook iets voort te trekken valt is niet bekend. Proberen kan vast geen kwaad. Zowel, weet dan dat er een zekering is ingebouwd dat de mini-Scania in noodloop schakelt om onherstelbare schade te voorkomen. Net als bij een echte Scania.Tot slot de prijs. Die is niet mals met 3.450 euro. En dit is nog het tijdelijke tarief ook tot aan de eerste 50 pre-orders. Daarna bedraagt de prijs 3.950 euro. Oef...