Retro tweewielers van Morgan

Voor vier of drie wielen kon je bij Morgan al kiezen. Maar nu levert het merk ook tweewielers. In samenwerking met het eveneens Britse Phasley. Je moet alleen wel zelf voor de aandrijving zorgen.

Morgan is de oudste nog overlevende Engelse autofabrikant. En die werkt nu samen met Pashley, de oudste fietsfabrikant van het eiland. Met de hand gebouwd, met een retro-vormgeving en met een prijskaartje dat overeenkomt met z'n nogal elitaire uitstraling. De prijs varieert van € 1.700,- tot iets boven € 2.000,-.

Met 3 of 8 verzetten, maar ook met houtfineer



De Phasley-Morgan 3 is uitgevoerd in British Racing Green, heeft lederen handvaten, een aluminium bekleding, een Brooks B17-zadel in leder en spatbordjes met walnoot-fineer. Pahsley Morgan 8 is in licht parelgrijs met zwart leder, modder- en kettingbeschermers in zwart essen en heeft een zadel dat met organisch katoen is overtrokken. Op technisch vlak haalt de fabrikant voor de eerste fiets een SturmeyArcher-naaf met drie versnellingen en een voornaaf met dynamo aan voor de '3' en een Shimano Nexus met 8 verzetten aan voor de '8'.